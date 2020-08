Echipa Dinamo-Auto a remizat cu Zimbru la Ternovca

Stiri pe aceeasi tema

- Milsami a invins-o pe Zimbru cu 1-0, in ultimul meci al etapei a 6-a din Divizia Naționala. Singurul gol a fost marcat de Sergiu Nazar, in minutul 17, transmite IPN. „A fost un meci greu pentru noi. Dupa cinci meciuri s-a simțit oboseala”, a declarat antrenorul lui Milsami, Serghei Dubrovin. „Nu am…

- Noile achiziții ale clubului Zimbru au devenit doi jucatori moldoveni cu experiența evoluției in Divizia Naționala. Este vorba despre mijlocașul Artur Patraș și fundașul Ștefan Burghiu (in imagine). Ultimul club al jucatorilor a fost Speranța Nipsoreni, caruia i s-au alaturat in timpul iernii și au…

- Inclus in prestigiosul ”Top 100 de destinatii sustenabile”, Parcul Natural Vanatori - Neamt este singurul loc din Europa in care exista concomitent zimbri in libertate, semilibertate si in captivitate. Unul dintre exemplare a fost filmat de camerele de monitorizare a faunei in timpul siestei.

- FC Florești a scris o noua pagina in istoria clubului. Discipolii lui Iurie Groșev au obținut prima lor victorie in Divizia Naționala.Nou-promovata a invins pe Codru Lozova cu 1-0, intr-un meci din cadrul etapei a doua de campionat.

- Tottenham Hotspur si Manchester United au incheiat la egalitate, scor 1-1, in derby-ul etapei a 30-a din Campionatul Angliei de fotbal. Echipa antrenata de Jose Mourinho a deschis scorul in minutul 27 prin Steven Bergwijn, dupa o acțiune pe cont propriu.

- Rugby AMANARE… Rugby Club Barlad, formatie aflata pe locul 4 in Divizia Nationala de Seniori, ar urma sa revina pe teren, la meciurile oficiale, din luna septembrie, cand se preconizeza reluarea competitiilor de rugby. Nicio echipa nu va reincepe deocamdata pregatirea sportivilor, cluburile neavand…

- Premiera in Romania, la Vama Buzaului, unde s-a nascut primul pui de ren din Romania in captivitate la Rezervația „Valea Zimbrilor”. Aici a fost „adoptata” o familia de reni in urma cu un an, spre bucuria vizitatorilor și a copiilor in special. Medicului veterinar al rezervației, prof. dr. Flavius Foica,…