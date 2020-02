Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Barcelona a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Eibar, in etapa a XXV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, despre referendumul privind taxa Oxigen:Nu exista o soluție perfecta Lionel Messi a marcat de patru…

- CSM București și-a luat revanșa dupa infrangerea drastica suferita la Budapesta cu Ferencvaros. "Tigroaicele" s-au impus vineri, pe teren propriu, in fața vicecampioanei Ungariei, scor 27-24, in al patrulea meci din Grupa Principala I a Ligii Campionilor.

- CSM Oradea, care a castigat vineri, 14 februarie, Cupa Romaniei la polo pe apa masculin, va intalni sambata, 22 februarie, la Oradea, echipa italiana CC Ortigia, in semifinalele LEN Euro Cup - editia 2019/20."Urmarim de doua luni aceasta echipa. Am tot vorbit ca saptamana pe care tocmai am inceput-o…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia belarusa Tsmoki Minsk, iar campioana CSM Oradea a fost depasita, in deplasare, de israelienii de la Ironi Ness Ziona, in penultima etapa a grupei J din FIBA Europe Cup potrivit news.ro.La Cluj-Napoca,…

- Echipa de volei masculin ACSVM Zalau a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia ceha CEZ Karlovarsko, scor 3-0, in mansa tur a optimilor de finala ale Challenge Cup potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-15, 25-20, 25-20, dupa doar 68 de minute de joc. Mansa retur va avea…

- ​Campioana României la volei masculin, Arcada Galati, a fost învinsa miercuri, în deplasare, de formatia turca Galatasaray, scor 3-0, în mansa tur din optimile de finala ale Cupei CEV, potrivit News.ro.Scorul pe seturi a fost 26-24, 25-21, 25-20, dupa 76 minute de joc.Partida…

- Echipa AS Roma a invinsa pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de formatia Torino FC, intr-o partida din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputata duminica seara. Oaspetii au deschis scorul in prelungirile primei reprize, prin Andrea Belotti (45+2), capitanul torinezilor reusind dubla…

- Echipa de volei masculin ACSVM Zalau a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia daneza Gentofte Volley, scor 3-2, in mansa tur din faza 16-ilor Challenge Cup, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-14, 25-22, 17-25, 23-25, 15-12, dupa 108 minute de joc. Citește și: Schimbari…