Un focar de coronavirus a izbucnit, ieri, la internatul Liceului „Dimitrie Leonida”, fost CFR, unde sunt cazați temporar migranții fara adapost depistați in Timișoara. Astazi, o echipa medicala de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” s-a deplasat acolo pentru a evalua starea de sanatate a migranților cazați in acel spațiu. „Starea generala a tuturor […] Articolul Echipa de la Spitalul „Victor Babeș”, in control la migranții cazați la Liceul CFR, unde a a fost declarat focar de coronavirus. Nu au fost depistate cazuri noi FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .