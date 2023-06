Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Ucrainei a debutat cu o victorie la Campionatul European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia, 2-0 cu Croatia, miercuri seara, pe Stadionul Giulesti din Capitala, in Grupa B, din care face parte si Romania.Echipa antrenata de Ruslan Rotan s-a impus prin golurile marcate de Oleksi…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…

- In perioada 21 iunie 8 iulie, Romania si Georgia gazduiesc Campionatul European de fotbal Under 21.Tricolorii fac parte din grupa B, in care vor intalni, pe stadionul "Steaualdquo; din Bucuresti, Spania, Ucraina si Croatia.Din lotul Romaniei care incepe competitia fac parte si trei fotbalisti de la…

- Romania va gazdui alaturi de Georgia, in perioada 21 iunie – 8 iulie, Campionatul European U21. Tricolorii fac parte din Grupa B si vor intalni Spania, Ucraina si Croatia. Toate meciurile Romaniei se vor disputa pe Stadionul Steaua, in BucurestiFrf,.ro, prezinta detalii despre primul adversar pe…

- Campionatul European de Tineret, gazduit de Romania și Georgia, va fi transmis de Televiziunea Romana. Turneul final se desfașoara in perioada 21 iunie - 8 iulie. Romania face parte din Grupa B, cu Ucraina, Croația și SpaniaPrimele doua formații din fiecare grupa se califica in sferturile de finala.…

- Campionatul European de Fotbal U21 se joaca și la Cluj-Napoca. Calendarul meciurilor din Grupa D și prețul biletelor Campionatul European de Fotbal U21 se desfașoara in vara acestui an, intre 21 iunie și 8 iulie, in Romania și Georgia. Grupa D, alaturi de unul dintre sferturile de finala se vor juca…

- Romania va avea 4 arbitri la Campionatul European U 21 care se va desfașura in Romania și Georgia, in perioada 21 iunie - 8 iulie. Pentru grupele A și C, care se vor desfașura in Georgia, la centru se va afla Horațiu Feșnic, care ii va avea ca asistenți pe Valentin Avram și Alexandru Cerei. De asemenea,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii echipei nationale de tineret isi vor putea indeplini obiectivul la Campionatul European Under 21 din 2023, gazduit de Romania si Georgia, acela de a atinge semifinalele competitiei,…