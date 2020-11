Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales Joe Biden a numit duminica membri importanti din cercul de consilieri si ai echipei sale de campanie in posturile de comunicare de la Casa Alba, o echipa care va fi exclusiv feminina, informeaza Reuters. Astfel, fosta purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat in administratia…

- Presedintele-ales Joe Biden a numit marti zece membri ai echipei sale campanie, dintre care jumatate femei si un influent ales de culoare, sa faca parte din echipa sa de lucru de la Casa Alba, unde se va muta dupa preluarea functiei de presedinte al SUA pe 20 ianuarie, transmite AFP preluat de agepres.…

- Curg felicitari din toate colțurile lumii pentru echipa Joe Biden - Kamala Harris. Președintele Klaus Iohannis a scris pe Twitter ca il felicita pe președintele ales pentru victorie și ca se așteapta la consolidarea parteneriatului strategic.

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden, chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia si Pennsylvania, fara de care nu poate ramane la Casa…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- ''Dupa ce am fost testata negativ de fiecare data, inclusiv in fiecare zi incepand de joi, luni dimineata am fost testata pozitiv pentru COVID-19 fara sa am simptome'', a scris McEnany pe Twitter. In timp ce presedintele Donald Trump este in continuare internat in urma infectarii cu noul coronavirus,…