- Am scris recent ca la CSM Ploiești exista ganduri mari in ceea ce privește viitorul imediat al echipei de baschet masculin, respectiv atacarea promovarii in Liga Naționala! Motiv pentru care a fost readusa la Ploiești, de la CSU Galați, din primul eșalon, reamintesc, o fosta extrema de forța a multiplei…

- CS Municipal Galati a invins-o pe CSM VSKC Miercurea Ciuc cu scorul de 86-79 (11-23, 20-10, 13-19, 28-20, 14-7), dupa prelungiri, luni, la Focsani, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Galatenii ar fi putut castiga in timpul regulamentar, avand in vedere ca aveau trei puncte avans cand…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a reusit a 11-a sa victorie consecutiva in Liga Nationala de baschet masculin, 90-77 cu CSM CSU Oradea, luni seara, pe teren propriu. ''U'', singura echipa neinvinsa din campionat, a fost condusa de Andrija Stipanoovic, autor a 20 de…

- Bucuresti, 7 feb /Agerpres/ - CSU Sibiu a invins-o dramatic pe CSO Voluntari, cu scorul de 84-82 (19-20, 19-23, 27-19, 19-20), sambata, in Sala ''Gabriela Szabo'' din Voluntari, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Sibienii, care au urcat pe primul loc in clasamentul…

- CSM Oradea și SCM Craiova au caștigat miercuri primele doua meciuri din cea de-a 6-a serie de turnee din Liga Nationala de baschet masculin, care sunt programate la mijlocul acestei saptamani la Sibiu, Oradea si Focsani. La turneu nu participa CSM Galati, deoarece au fost consemnate cazuri…

- BC CSU Sibiu a fost invinsa acasa de CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 87-76, marti, in Liga Nationala de baschet masculin, dupa un ultim sfert foarte bun, adjudecat cu 31-18. Timothy Terell Price (18 puncte, 7 recuperari), Mohamed Hassan Abukar (18 p), Gerald Isaiah Armwood (17 p, 7 rec) si Javon Damian…

- Runda a 13-a din Liga Naționala de handbal masculin, „Liga Zimbrilor", va fi gazduita de „Sepsi Arena" din municipiul Sfantu Gheorghe și se va desfașura la mijlocul saptamanii curente. Miercuri, 16 decembrie, sunt programate primele patru partidele: CSU Suceava – Dunarea Calarași (incepand cu ora 10:15),…