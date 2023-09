Echipa de 8+1 feminin a cucerit aurul la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad

Stiri pe aceeasi tema

- Ancuta Bodnar si Simona Radis, in proba de dublu vasle feminin, și echipajul feminin de 8+1 au cucerit, duminica, 10 septembrie, medaliile de aur la Campionatele Mondiale de la Belgrad., informeaza Gazeta Sporturilor. La dublu vasle, Bodna și Radis, campioanele olimpice en titre, s-au impus detasat,…

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioane olimpice, mondiale și europene, au caștigat finala la dublu rame. Romancele au terminat cursa intr-un timp de 06:46.94. Au fost urmate de barca Lituaniei, care a venit la 3,4 secunde in urma lor. Pe 3 a terminat SUA, la 3,51 secunde de Romania. Bodnar și Radiș…

- Madalina Bereș, Maria Tivodariu, Magdalena Rusu și Amalia Bereș au cucerit medalia de argint la 4 rame, prima pentru Romania in aceasta proba dupa 33 de ani Ziua de sambata a adus și a treia medalie pentru Romania, una de argint, dupa cele de bronz cucerite la dublu rame și dublu vasle categorie ușoara…

- Barca feminina de opt plus unu a Romaniei, alcatuita din Ioana Vrinceanu, Roxana Anghel, Madalina Beres, Maria Tivodariu, Amalia Beres, Magdalena Rusu, Adriana Adam, Iuliana Buhus si Stefania Petreanu, si-a castigat seria, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad, rezultat care i-a adus calificarea…

- Echipajul feminin de 8 plus 1 și-a luat direct biletul pentru finala mondiala, fiind la un pas și de calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Alte doua barci tricolore au avansat in semifinale In ultima intrecere a zilei a treia de la Campionatele Mondiale cu echipaj romanesc la start, fetele…

- Sportivii romani au obtinut rezultate bune si in cursele de calificare desfasurate luni la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad.Echipajul de dublu vasle feminin categorie usoara, compus din Ionela Cozmiuc si Mariana Dumitru, a castigat seria in care a evoluat si va concura in Semifinala A/B,…

- Sportivii din Romania au obtinut sase medalii, dintre care doua de aur, la Cupa Mondiala III de canotaj de la Lucerna, potrivit news.ro.Aurul a fost castigat de echipajul de dublu vasle feminin Simona Radis / Ancuta Bodnar si de echipajul de 4 rame feminin (Madalina Beres, Maria Tivodariu, Magdalena…