Stiri pe aceeasi tema

- Un cititor zice: Articolul despre continuarea grevei este lucid. De vreo 5 ani, tot repet studenților opinia mea despre adevaratele probleme ale invațamantului. Dureros este ca, dupa ’89, nu am auzit pe nimeni sa strige: am realizat asta, care se reflecta așa in creșterea nivelului educațional, acum…

- Horoscopul zilei BERBEC Este un bun timp sa te gandesti la setul tau de credinte intepenite ce au nevoie de putina flexibilitatea ca sa permita lucruri si intamplari colorate si vesele in viata ta, scrie Sfatul Parintilor . Petrece timp cu cei dragi si cu oameni ce te inspira si iti sustin libertatea…

- ANUNT privind finalizarea Proiectului „Consolidarea capacitații administrative locale prin planificare strategica eficienta”, cod SIPOCA 799/cod SMIS 2014+/ 135776 In data de 18.05.2023, Municipiul Pitești va finaliza implementarea proiectului „Consolidarea capacitații administrative locale prin planificare…

- „Vești bune pentru seniorii albaiulieni! Inca un proiect la care eu țin foarte mult a fost finalizat cu succes. Lucrarile de extindere, reabilitare și modernizare a Centrului de zi pentru persoane varstnice din Alba Iulia au fost finalizate, iar astazi, impreuna cu colegii din Primarie, am recepționat…

- Se aproba indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii "Dezvoltare terminal, turn de control si parcare la Aeroportul International Mihail Kogalniceanu mdash; Constanta", prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza…

- Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Parinților, a dezvaluit ca deține informații conform carora profesoara de limba japoneza ar fi terorizat elevii și ar fi utilizat un limbaj neadecvat in relația cu aceștia, in ultimii doi ani. Conform declarațiilor sale, aceste informații i-au fost…

- Intr-o lume in care timpul este limitat, iar distragerea atenției este la tot pasul, mulți dintre noi ne intrebam cum putem crește intr-un mod personal și profesional. Raspunsul poate fi gasit in carțile de dezvoltare personala . Aceste carți pot fi vazute ca instrumente de invațare care ne pot ajuta…

- Saveta Bogdan are mari planuri de viitor! Indragita artista vrea sa se casatoreasca la varsta de 77 de ani. Cantareața iși dorește un soț american. Ce condiții trebuie sa indeplineasca barbatul care ii poate cuceri inima interpretei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.