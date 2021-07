Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe insule grecești din sudul Marii Egee au intrat in zona roșie a raspandirii Covid-19, conform Centrului European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (ECDC). Numarul infecțiilor a crescut brusc, iar autoritațile recomanda sa nu calatoriți in acele zone, printre ele numarandu-se Mykonos, Santorini…

- Mykonos, Santorini, Rhodos și alte zece insule din Grecia care impreuna atrag milioane de turisti in fiecare vara apar pe harta raspandirii COVID-19 elaborata de Centrului European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC) cu roșu inchis, ceea ce ar trebui sa descurajeze orice calatorie care…

- Mykonos, Santorini, Rhodos și alte zece insule din Grecia care impreuna atrag milioane de turisti in fiecare vara apar pe harta raspandirii COVID-19 elaborata de Centrului European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC) cu roșu inchis, ceea ce ar trebui sa descurajeze orice calatorie care…

- Insulele grecesti din sudul Marii Egee au fost marcate, joi, cu culoarea rosu inchis pe harta raspandirii COVID-19 a Centrului European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), dupa o crestere a numarului de infectii, descurajand orice calatorie care nu este esentiala in aceste insule, transmite…

- The United States and the European Union have agreed on a truce in their near 17-year conflict over aircraft subsidies, suspending for five years one set of Trump-era tariffs which had soured relations between them, according to Reuters. The two sides have been battling since 2004 in parallel cases…

- Logistics and warehouse companies are accelerating expansion plans in southeastern Europe where business is expected to boom as the pandemic spurs manufacturers to relocate operations close to main markets, according to Reuters. Dutch group Raben has seen increasing interest from firms looking to establish…

- Ansamblul statuii lui Mihai Viteazul din municipiul Sfantu Gheorghe a fost vandalizat, soclul statuii fiind vopsit in culorile drapelului Ungariei. Grupul statuar Mihai Viteazul din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, unde aproximativ 200 de persoane au sarbatorit vineri implinirea a 101 ani de la…

- Guvernul rus a aprobat, vineri, lista cu tari “neprietenoase”, in care au fost incluse doar SUA si Cehia, conform unui ordin executiv publicat de portalul oficial rusesc de informatii juridice, intr-o perioada de tensiuni persistente intre Moscova si statele occidentale, informeaza TASS, Reuters si…