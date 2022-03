Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Cioroianu și-a adus aminte, intr-un interviu Wall-Street.ro, despre o intrevedere cu Vladimir Putin din urma cu aproape 15 ani. "Nu am toate datele. Atunci era un actor rational", a comentat Cioroianu ultimele decizii ale presedintelui rus care...

- Turcia a avertizat, luni, țarile cu ieșire la Marea Neagra, dar și alte țari, sa nu incerce sa traverseze stramtorile sale cu nave de razboi. Mesajul a fost transmis de ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, conform Reuters.

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat o ordonanța pentru a oferi Ucrainei „asistența militara imediata” in valoare de 600 milioane de dolari, in timp ce capitala țarii, Kiev, este asediata inca de la primele ore ale zilei de sambata, 26 februarie. Potrivit ordonanței, secretarul american de Stat Antony…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelensk, a indemnat țarile europene sa faca mai mult pentru a ajuta Ucraina, in timp ce și-a indemnat cetațenii sa opreasca invazia Rusiei. In cea de-a doua zi de lupte, tancurile au intrat pentru prima data in capitala Kiev. Oficialii ucraineni au declarat ca au distribuit…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…

- Dr. Daniel Metz, președinte al Consiliului de Administrație NTT DATA Romania, a publicat doua fotografii cu Dan Petrescu, in care mai apar patronul Neluțu Varga și președintele CFR Cluj, Cristi Balaj.”Cu incredere spre al 5-lea titlu”, a transmis Dr. Daniel Metz. Mesajul confirma astfel ca Dan Petrescu…

- Propunerile privind securitatea prezentate Statelor Unite de catre Rusia sunt o incercare de a transforma un scenariu potential militar intr-un proces politic, a declarat sambata ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grusko, potrivit Reuters și Agerpres. Rusia, care a concentrat trupe…