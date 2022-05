ECAD. Fotogrametria – Terenuri aduse la cotă folosind cea mai nouă tehnologie Terenul pe care urmeaza sa fie ridicata o construcție are un impact mare asupra rezistenței. Pentru pregatirea unui teren in vederea construirii unei cladiri, indiferent ca este in regim rezidențial sau industrial, trebuie sa se aloce timpul util pentru a se realiza toate lucrarile necesare. Astfel, contractarea serviciilor pe care le ofera o firma cadastru poate fi de un real ajutor, atat pentru a realiza lucrarile potrivite nevoilor pe care le ridica terenul, cat și pentru ca acestea sa fie realizate intr-un mod corect. Amenajarea terenului pe care urmeaza sa fie realizata construcția Inainte… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

