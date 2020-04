Earth Day 2020 doodle, Ziua pamantului 2020 doodle, 22 aprilie ziua pamantului google doodle

Stiri pe aceeasi tema

- Google continua campania de a aduce multumiri celor aflati in linia intai in batalia cu pandemia coronavirus.Chiar si explica la acest nou Doodle de astazi cu care deschide pagina de start: "Pe masura ce COVID 19 continua sa afecteze comunitatile din intreaga lume, oamenii se reunesc pentru a se ajuta…

- Ignaz Philipp Semmelweis, care a trait intre 1 iulie 1818 si 13 august 1865, a fost un medic si om de stiinta maghiar, considerat un pionier al procedurilor antiseptice. S-a nascut la Budapesta, dar tatal sau era de origine germana. I s-a spus „salvatorul mamelor", pentru ca Ignaz Semmelweis a descoperit…

- Astazi, in contextul expansiunii epidemiei de coronavirus motorul de cautare Google a creat un Doodle nou "in semn de recunoastere a lui Ignaz Semmelweis si a spalarii mainilor". Ignaz Semmelweis, supranumit salvatorul mamelor, s a nascut la 1 iulie 1818, Buda Tabaacute;n, in Ungaria, si a murit la…

- Astazi este 8 Martie Ziua Internationala a Femeii. Celebrul motor de cautare Google a creat pentru deschiderea de pagina de astazi un Doodle nou.Google a apelat de datata aceasta la un videoclip special animat.Anexat acestui text vom prezenta, de pe Zoutube, si video ul care deschide prima pagina de…

- Astazi este o zi speciala. 29 februarie este ziua in care anul este bisect adica are 366 de zile.Tocmai de aceea si Google a tinut sa omagieze momentul si a creat un Doodle nou.In acest an, rotatia completa a Pamantului in jurul Soarelui se realizeaza in 365 de zile, 6 ore, 9 minute si 9 secunde.Numeric,…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a fost supus unui test inedit in care a raspuns celor mai cautate 10 intrebari despre el de pe Google. CFR Cluj - Sevilla, prima manșa din „16”-imile Europa League, se joaca joi, 20 februarie, de la ora 20:00. Partida poate fi urmarita in format…

- Google, Facebook și Amazon sunt principalii jucatori pe piața de publicitate online. Și in acest an, regele ramane Google (134,8 miliarde dolari) care a raportat venituri aproape duble fața de urmatorul competitor, Facebook (69,7 miliarde dolari) și de aproape 10 ori mai mari fața de Amazon (14,1 miliarde…

- Victor Costache a afirmat la Adevarul Live ca dezvaluirile care demonstreaza ca acesta opereaza la clinici private care beneficiaa de schimbarile la legea sanatații pe care el o promoveaza, fac parte dintr-o campanie de „fake news”. Libertatea a publicat in aceasta dimineața doua ordine de ministru…