- Fostul ministru britanic de Finanțe Rishi Sunak a obținut cele mai multe voturi in al doilea tur de scrutin pentru a-i succeda lui Boris Johnson in funcția de lider al Partidului Conservator și premier, un candidat fiind eliminat. Astfel, in cursa mai raman cinci candidați. Adevarata lupta se da acum…

- Fostul ministru britanic al egalitatii Kemi Badenoch si-a adaugat sambata candidatura pe lista aspirantilor la succesiunea premierului Boris Johnson in fruntea Partidului Conservator. Badenoch este unul dintre cei aproape 60 de membri ai Parlamentului care au demisionat in aceasta saptamana din guvern…

- Boris Johnson iși va anunța demisia joi, 7 iulie 2022, din funcția de premier al Marii Britanii, conform surselor guvernamentale, dupa ce a fost abandonat de miniștri și de oficiali din interiorul Partidului Conservator care i-au transmis ca nu se mai potrivește cu valorile Guvernului. Cu 8 miniștri,…

- Intrebat ce intentioneaza sa faca in continuare, in conditiile in care in mai putin de un an i au fost retrase toate functiile, de la premier, presedinte al PNL, presedinte al filialei PNL Sector 3 si presedinte al Senatului, Citu a spus ca va face politica, pentru ca functiile nu sunt pe viata.Florin…

- Parlamentarii israelieni vor vota pentru dizolvarea parlamentului, deschizand calea pentru cel de-al cincilea scrutin parlamentar din ultimii trei ani. Dupa saptamani de presiuni, premierul Naftali Bennett se va retrage pentru a fi inlocuit de ministrul de Externe Yair Lapid, partenerul sau in coaliția…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aparut in mod surprinzator in public, la cateva zile dupa ce și-a anulat participarea la ceremonia anuala de deschidere a Parlamentului din Londra, din cauza unor probleme de mobilitate.

- Emisiunea monetara si emiterea ulterioara a garantiilor de stat din noiembrie 2014 si aprilie 2015 celor trei banci falimentare, Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala, au fost ilegale. Constatarea se regaseste intr-o adresare a Curtii Constitutionale catre Parlament din data de 22 aprilie 2022. Anuntul…