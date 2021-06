Ea este prima femeie care va ocupa poziția de ambasador SUA la Berlin Presedintele american Joe Biden o va nominaliza pe Amy Gutmann (foto) pentru functia de ambasador al SUA in Germania, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse, in contextul in care cele doua tari se reapropie dupa ce relatiile dintre ele s-au deteriorat in timpul fostului lider de la Casa Alba Donald Trump. In varsta de 71 de ani, Amy Gutmann este politolog și ar deveni prima femeie in aceasta pozitie. Tatal ei a fugit din Germania nazista in 1934, potrivit Der Spiegel , el avand o influența deosebita asupra fiicei sale. Tatal era cel mai mic dintre cei cinci copii ai unei familii de evrei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden o va nominaliza pe Amy Gutmann pentru functia de ambasador al SUA în Germania, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse, în contextul în care cele doua tari se reapropie dupa ce relatiile dintre ele s-au deteriorat în timpul fostului lider…

- Persoanele vacccinate anti-Covid cu serul Johnson & Johnson, administrat intr-o singura doza, ar putea fi nevoite sa mai faca un vaccin de rapel cu unul dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager Pfizer / BioNTech sau Moderna, pe masura ce varianta Delta, mai contagioasa, devine dominanta, sunt de parere…

- Persoanele vacccinate anti-Covid cu serul Johnson & Johnson, administrat intr-o singura doza, ar putea avea nevoie de rapelul cu unul dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager Pfizer / BioNTech sau Moderna, au explicat mai mulți specialiști in boli infecțioase din SUA pentru Reuters, potrivit Hotnews.…

- Gala MTV Video Music Awards (MTV VMA), care recompenseaza cele mai bune videoclipuri muzicale ale anului, va avea loc pe 12 septembrie la New York, au anuntat reprezentantii postului MTV, dand astfel un nou semnal ce marcheaza reluarea activitatilor cultural-artistice in metropola americana. MTV nu…

- Trupa KISS anunța turneul de adio END OF ROAD TOUR, care ajunge și in Romania. Rockerii canta pentru ultima data in fața fanilor romani pe 16 iulie 2022, la Romexpo. Inițial, turneul urma sa se desfașoare pe parcursul anilor 2020 și 2021, dar a fost amanat din cauza pandemiei. Formația americana Kiss a…

- China este in responsabila pentru mai multe emisii de gaze cu efect de sera decat toate natiunile dezvoltate din lume combinat, arata un studiu al Rhodium Group. Emisiile Chinei a sase gaze care capteaza caldura au crescut la echivalentul a 14,09 miliarde de tone de CO2 in 2019, depasind totalul de…

- O parte din racheta Long March-5B, care a dus pe orbita modulul primei stații spațiale chinezești, a scapat de sub control și urmeaza sa intre necontrolat in atmosfera Pamantului. CErcetatorii Aceștia spun ca cea mai mare parte se va dezintegra, dar unele bucați au șanse foarte mari sa cada in regiuni…

- Virginia devine primul stat din sudul SUA care legalizeaza folosirea marijuanei in scop recreativ, in cantitate mica, relateaza joi AFP. Senatul si Camera Reprezentantilor au votat miercuri in favoarea autorizarii ca adultii sa poata detine marijuana de la 1 iulie, in ciuda opozitiei energice a alesilor…