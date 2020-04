Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a dezvaluit identitatea polițistei care a salutat un medic cu mana la cascheta, dupa ce l-a legitimat in trafic. "Ea este Alexandra, polițista care a avut acea reacție...

- „Sunt teste care vor fi donate”, spune medicul Florin Secureanu, fostul manager al Spitalului Malaxa, judecat pentru corupție. Ieri, acesta a postat pe Facebook un un anunț legat de faptul ca “livreaza in 4 zile” teste rapide pentru coronavirus. Contactat de Libertatea, medicul Florin Secureanu, fost…

- Cosmin Olaroiu a hotarat sa suporte costurile zilnice legate de masa de pranz pentru o suta de persoane angajate la spitalul Victor Babes. "Pranzul este asigurat de un sponsor pe nume Cosmin Olaroiu. Ne-a intrebat cum ne poate ajuta si ne-a oferit aceasta sponsorizare. El achita masa pentru…

- Autoritațile romane i-au interzis intrarea in Romania lui A.I.Umnov-Denisov, cercetator rus, care venise sa țina o conferința despre descendența slava a dacilor. Acesta a fost trimis inapoi in Rusia de pe Aeroportul Otopeni, potrivit unei postari pe Facebook a ambasadei ruse la București."Prezentarea…

- Tocmai se anunțase ca aerul din București este la fel irespirabil ca in zonele cuprinse de flacari din Australia. In acest context vad pe Facebook un anunț fermecator prin naivitate. O romanca se oferea sa adopte un cangur. Așa ințelege o doamna din Romania sa contribuie la efortul de prezervare a speciilor…