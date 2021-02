Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan a marturisit totul despre intervențiile estetice suferite de-a lungul timpului. Celebra vloggerița a fost cum nu se poate mai sincera, spunand la ce artificii de imagine a apelat, dar și cum trateaza parerile celor care o judeca aspru.

- Omul de afaceri Cristi Borcea (51 de ani), fostul finanțator al lui Dinamo, a povestit cum a ajuns un abonat al operațiilor estetice. In martie 2014, Cristi Borcea a fost condamnat la 6 ani și jumatate de inchisoare in „Dosarul Transferurilor” pentru deturnare de fonduri, fals in acte și inșelaciune.…

- Heidi Montag si soțul ei, Spencer Pratt, au una dintre cele mai controversate relații de la Hollywood. Recent, cei doi au aparut la plaja, la 11 de ani dupa ce Heidi a avut numeroase operații estetice.

- Este super frumoasa, iar anii sunt doar o cifra pentru ea! Tania Budi spune adevarul despre operațiile estetice la Antena Stars! A recurs sau nu vedeta la intervenții? Frumoasa blondina, totul despre casatorie și viața personala!

- Oana Zavoranu a demonstrat ca nu are niciun motiv sa se ascunda, astfel ca a dezvaluit adevarul despre operațiile estetice. „Querida” le-a povestit fanilor din mediul virtual la ce intervenții chirurgicale a apelat!

- Cleopatra Stratan a dat carțile pe fața și a spus adevarul despre operațiile estetice, dupa ce fanii i-au spus ca sunt de parere ca vedeta a trecut prin intervenții chirurgicale. A apelat sau nu la injectarea cu acid hialuronic pentru a-și mari buzele? Iata care a fost raspunsul frumoasei artiste!

- Inna a aparut in topul celor cinci vedete de la noi care au operații estetice și sunt de nerecunoscut. Cantareței i se pare nedrept. Prin urmare, aceasta a povestit intr-un nou vlog pe canalul ei de Youtube unele detalii despre imaginile vehiculate in presa și publicate atunci cand se atinge subiectul…