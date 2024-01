Stiri pe aceeasi tema

- O alpinista romanca s-a stins din viața pe cel mai inalt varf din America! Mihaela Gabi Ianoși a murit la 6.960 de metri altitudine pe Aconcagua, situat in nord-vestul provinciei argentiniene Mendoza. Femeia era din Caraș-Severin.

- Tragedie pe cel mai inalt munte din cele doua Americi, unde a murit alpinista Mihaela Gabi Ianoși, imediat ce atinsese varful Aconcagua, aflat la 6960 de metri altitudine. Romanca avea 56 de ani și a fost identificata de poliția argentiniana, scrie site-ul televiziunii argentiniene de știri Todos Noticias.Potrivit…

- Rasturnare de situație in cazul Sharei, eleva premianta din București, care a murit in casa unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț, dupa ce a consumat substanțe interzise de mare risc. Institutul de Medicina Legala (IML) a eliberat raportul final. Ce s-a aflat in urma acestuia, la mai bine de jumatate…

- Un limitator de inalțime s-a prabușit, dupa ce a fost doborat de un buldoexcavator și a strivit o mașina aflata in trafic. Potrivit informațiilor transmise de ISU Olt, in mașina se afla o familie. La volan era fiul in varsta de 18 ani, in dreapta, tatal, iar bunica se afla pe bancheta din spate. Din…

- Au aparut noi informații cutremuratoare in cazul Anicai Panfile, tanara mama gasita moarta intr-un rau din Italia. Principalul suspect pentru crima, chiar fostul sau angajator, Franco Battaggia, supranumit ”Regele peștilor”, a fost arestat.

- Un elev de la Colegiul National Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a murit joi, dupa ce a cazut de la etajul al IV-lea al institutiei de invatamant. Informatia a fost confirmata pentru Agerpres de catre purtatorul de cuvant al liceului, Ioana Popa. Elevul a fost resuscitat la fata locului, dar…

- „Ferma Dacilor”, o pensiune din Gura Vadului, s-a facut scrum marți dimineața. Șase persoane au murit, iar alte 2 persoane sunt date disparute și cautate de autoritați. Localul nu avea autorizație de incendiu, iar in anul 2019 au fost facute verificari, moment in care s-au gasit mai multe nereguli și…

- Atentat la Paris, in apropiere de Turnul Eiffel. O persoana si-a pierdut viata si alte doua au fost ranite de un barbat de 26 de ani, care le-a atacat cu un cutit si un ciocan, strigand Allahu Akbar.