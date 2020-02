Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care ingrijea o plantație de marijuana sere, in Sicilia, este cautat de poliția italiana. Anchetatorii au facut o captura de 25 de milioane de Euro, in urma unui raid de amploare. Afacerea ilegala a fost pusa la cale de un italian de 52 de ani, VA, administrator al unei firme care cultiva flori.…

- Raniții care au supraviețuit incendiului din clubul Colectiv vor beneficia de tratament platit de statul roman pe intreaga durata a vietii – un proiect de lege in acest sens a fost adoptat luni de Senat. Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputaților fiind for decizional in acest caz.Propunerea…

- Pana acum, in China au murit 26 de oameni și mai mult de 900 sunt infectați, dar medicii spun ca numarul real ar fi putut sa ajunga deja la mii de cazuri. Doctorul Eric Toner, de la Johns Hopkins, a declarat ca nu a fost deloc surprins cand a aflat de coronavirus, la sfarșitul lunii decembrie. …

- Aproape 3 milioane de pasageri au trecut prin Aeroportul International Chisinau in 2019. Numarul e mai mare decat intreaga populatie a Republicii Moldova. Statistica arata ca fluxul e in crestere fata de anul trecut cu aproape 167 de mii de oameni.

- Milioane de crestini ortodocsi din intreaga lume sarbatoresc astazi Craciunul pe stil vechi. In Rusia, Ucraina, Georgia, Serbia dar si in Israel si Egipt au avut loc slujbe religioase, la care au participat mii de credinciosi.

- Poporul creștin il sarbatorește astazi pe Sfantul Ioan Botezatorul. In carțile sfinte, Ioan Botezatorul este cunoscut ca fiind cel care pregatește oamenii pentru intalnirea cu Fiul lui Dumnezeu, botezandu-i pe fiecare in apele sfinte ale raului Iordan și propovaduind cuvantul Lui peste tot in lume.…

- S-a caștigat marele premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 4,8 milioane de euro! Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Satu Mare și a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49.„La tragerea Loto 6/49 de astazi, 22 decembrie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare…

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea, s-a filmat pe contul de Instagram și a transmis un mesaj umanitar de strangere de fonduri pentru un bebeluș roman care sufera de o boala genetica și care are nevoie de peste doua milioane de dolari pentru vaccinul care ii salveaza viața. Irina…