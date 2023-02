E „ Ziua Îndrăgostiților” și în tranșeele Ucrainei Ziua Indragostiților a fost serbata și in tranșeele Ucrainei, rușii neavand mare succes astazi pe linai frontului, in special in Donețk. Brigada a 79-a ucraineana de asalt aerian a declarat marți (14 februarie) ca Rusia nu a inregistrat niciun caștig teritorial in prima linie in regiunea Donețk, unde iși are sediul, potrivit Reuters. Forțele ruse au bombardat marți trupele și orașele ucrainene de-a lungul liniilor frontului din estul regiunii Donețk, in ceea ce pareau a fi salve timpurii ale unei noi ofensive, in timp ce aliații occidentali s-au intalnit la Bruxelles pentru a discuta despre trimiterea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni, 13 februarie ca „realitatea este ca vedem deja inceputul” unei noi ofensive rusești in Ucraina, relateaza The Guardian și CNN . „La aproape un an de la invazie, președintele Putin nu se pregatește pentru pace. El lanseaza noi ofensive. Trebuie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an. UPDATE Zelenski s-a intalnit miercuri dupa-amiaza cu Regele Charles al III-lea, care l-a primit la Palatul Buckingham. NEW: The King…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an. L’accolade de Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky a son arrivee sur le tarmac de Londres pic.twitter.com/qC4cUdnwm5 — BFMTV (@BFMTV) February…

- Kievul se așteapta ca in urmatoarele luni Rusia sa mobilizeze pana la 500.000 de militari suplimentari, spune Vadim Skibitskii, adjunctul Serviciului de informații al apararii ucrainene, relateaza CNN . „Rusia va mobiliza intre 300.000 și 500.000 de persoane pentru a desfașura operațiuni ofensive in…

- Trupele ucrainene au dejucat vineri o tentativa de sabotaj din partea unui grup de recunoastere rusesc in regiunea nord-estica Sumi, potrivit unui purtator de cuvant al Serviciului de Stat al Garzii de Frontiera din Ucraina, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Garzile de frontiera ucrainene au declarat vineri (13 ianuarie) ca intaresc in mod activ pozițiile defensive pentru a respinge orice posibile atacuri din partea statului vecin Belarus. Potrivit unui oficial al unitații Garzii de Frontiera din Volyn, Ucraina urmarește exercițiile comune ale Rusiei și…

- Președintele rus Vladimir Putin a ajuns luni, 19 decembrie, in Belarus, in prima vizita in aceasta țara din ultimii trei ani. Deplasarea are loc in contextul temerilor Kievului legate de o posibila noua ofensiva rusa asupra Ucrainei in care ar putea fi implicat și Minskul, relateaza agenția Reuters,…

- Liderii au fost blocati pe mai multe fronturi la summitul de la Bruxelles, la sfarsitul unui an tumultuos in care UE a strans randurile pentru a sprijini Ucraina dupa invazia Rusiei, dar de multe ori s-a chinuit sa convina asupra presiunii care trebuie exercitata asupra Moscovei. Diplomatii au spus…