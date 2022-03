E ziua actorului pe seama căruia se râde mult: Cele mai tari glume cu Chuck Norris! Nascut la 10 martie 1944, Carlos Ray “Chuck” Norris este un legendar actor american, care și-a caștigat faima in filmele de acțiune. Nu se știe de unde a pornit totul, dar faima lui este legata mai puțin de talentul actoricesc: Chuck Norris e sursa celor mai viralizate glume in retelele de socializare! Cel mai cunoscut este rolul din serialul „Walker, Texas Ranger”, in care a ajucat din 1993 pana in 2001. Seria a fost urmata de filmul „Walker, Texas Ranger: Trial by Fire”, lansat in 2005. Serialul a fost difuzat in peste 80 de tari si a avut peste 1 miliard de telespectatori zilnic. Printre filmele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

