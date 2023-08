E un atac la specie. Treaba e Gheboasă rău Nicio societate nu exista și nu rezista fara un anumit nivel de ipocrizie publica. Funcționam laolalta pentru ca, aparent, impartașim un set de valori, un soi de cod moral. Ne dam acordul asupra lui, dar știm de la Hobbes ca nu credința in el e cea care il ține in viața și-l face funcțional, ci frica. Frica de aproapele nostru, de arbitrariul moral al celuilalt. Suntem de partea Binelui nu pentru ca credem in el ci pentru ca n-avem incotro. Morala publica e de fapt zidul care ne ține spatele, care ne asigura ca niciunul dintre noi nu va abuza de celalalt. De unde și ferocitatea, precum a unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

