- Ministerul Finanțelor a propus o modificare la ceea ce a fost numita „ordonanța trenuleț”, avand ca obiectiv evitarea acordarii unei majorari salariale de 5% personalului din sistemul judiciar in 2024, in cazul in care aceștia au beneficiat deja de creșteri salariale in 2023 la nivelul salariilor de…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, o propunere legislativa care prelungeste termenul pentru montarea repartitoarelor de caldura pana la finalul lunii decembrie a anului viitor. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri pentru acordarea unui…

- Primarul Allen Coliban continua circul, fara paine, la Brașov. In aceasta dimineața, viceprimarul Sebastian Rusu și-a gasit pe birou un sigiliu… Asta in condițiile in care nu exista nicio dispoziție de primar prin care Rusu sa fie mutat cu biroul la cimitir, așa cum a publicat imediatcu ordin de la…

- Guvernul Ciolacu a modificat Legea noilor taxe (L296/2023) in privința plafoanelor de numerar, in sensul ca a revenit la situația anterioara. Totuși, sunt unele excepții care se aplica de sambata – 11 noiembrie.

- ”Fondul de Garantare a Asiguratilor a solutionat 72.688 cereri de plata, pana la finele lunii Octombrie a anului curent, valoarea platilor efectuate in contul acestor cereri ajungand la suma de 663,3 milioane lei. Platile au fost efectuate catre creditorii de asigurare ai societatilor de asigurari aflate…

- Romanii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunului, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii va fi modificat, a anuntat, luni, ministrul Agriculturii.„In aceasta dimineața am convocat conducerea ANSVSA, pe domnul președinte, structura din cadrul Ministerului Agriculturii și…

- Presedintele american Joe Biden a semnat luni un ordin executiv prin care stabileste standarde de siguranta, securitate si transparenta pentru sistemele cu inteligenta artificiala (AI), transmite dpa. Standardele pentru testele obligatorii inainte ca sistemele AI sa devina publice vor fi stabilite de…

- Pentru a incuraja performanța, in noua lege a salarizarii va fi introdus un spor lunar, sustine ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu. Noua lege a salarizarii trebuie sa aiba un mecanism de limitare a modificarilor ad-hoc, iar pentru a incuraja performanta va fi introdus un spor lunar, sustine ministrul…