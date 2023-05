Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor a susținut marți, in Parlament, ca „gaura” din bugetul statului nu este de 20 de miliarde lei, insa incetinirea colectarii veniturilor se ridica la 4,7 miliarde lei fata de ce era programat, concluzionand astfel ca „este bine ca statul sa ia masuri”.

- Ministrul Finantelor a declarat joi, la Antena 3, despre planul de reducere a cheltuielilor discutat in coalitie, ca nu exista o gaura de 20 de miliarde de lei la buget dar ca este adevarat ca trimestrul unu a venit cu incasari mai mici din partea institutiilor statului, vorbesc de ANAF si Vama, de…

- Ministerul Finantelor pregateste propuneri de masuri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesentiale cu 20 de miliarde de lei in acest an, in contextul unor venituri la buget usor sub asteptari in primul trimestru al acestui an, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Adrian Caciu.Ministrul…

- Planul de aderare la zona euro cuprinde ca orizont anul 2029, insa ar putea fi 2026 daca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi implementat in totalitate, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la un eveniment de specialitate, conform Agerpres."Planul de aderare la…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri, despre majorarea politelor RCA, ca avem nevoie de mai multe companii de asigurari pe aceasta piata, astfel incat competitia dintre ele sa duca la scaderea preturilor. "Trebuie, din punctul meu de vedere, ca piata de asigurari sa se diversifice.…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, este chemat de USR la Ora Guvernului, in Senat, sa explice motivele pentru care deficitul bugetar al Romaniei a atins niveluri record, iar costurile de finanțare sunt unele dintre cele mai mari din Uniunea Europeana.

- Ministrul Finantelor a declarat ca pensiile speciale, in acest moment, reprezinta 0.8% din PIB, pentru ca sunt pensiile militare care reprezinta aproape 11 miliarde de lei in 2023 si restul 1,4 miliarde, magistrati si celelalte categorii. ”Sunt 12 miliarde de lei, dar aceasta pondere a cheltuielior…

- Comisia Europeana si-a manifestat deschiderea de a dialoga in continuare cu autoritatile romane in ceea ce priveste modul de interpretare a calculului cifrei de afaceri a companiilor care intra sub incidenta Regulamentului privind masurile de urgenta in domeniul energiei, iar acest dialog va continua…