Brandul de lenjerie intima Victoria’s Secret a anulat tradiționalul show anual pe care urma sa-l organizeze in 2019, din cauza audiențelor scazute și a criticilor tot mai multe din ultimii ani. Pune astfel capat unei serii de 23 de editii ale acestui aveniment. Victoria’s Secret Fashion Show reprezinta unul dintre cele mai mari și mai... Read More Post-ul E oficial! Show-ul Victoria’s Secret din 2019, anulat apare prima data in TaBu .