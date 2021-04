Stiri pe aceeasi tema

- Protocolul privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana este solutia si nu problema pentru aceasta provincie, intrucat trateaza consecintele dificile ale Brexitului, sustine ambasadorul Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, transmite…

- Comisia Europeana a anuntat, luni, ca a lansat doua proceduri pentru incalcarea acordului de Brexit de catre Regatul Unit, dupa anuntarea de catre Londra a unei amanari unilaterale a anumitor controale vamale in Irlanda de Nord, relateaza AFP.

- Comisia Europeana ia in calcul sa lanseze doua proceduri contra Regatului Unit pentru incalcarea Acordului Brexit, dupa ce Londra a prelungit in mod unilateral o masura vamala specifica pentru Irlanda de Nord, au anuntat vineri surse europene, citate de AFP. Executivul UE a obtinut in aceasta saptamana…

- Bruxellesul a condamnat cu fermitate miercuri decizia Londrei de a prelungi perioada de gratie privind controalele alimentare intre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pe care intr-un comunicat de presa o considera "o incalcare" a acordului Brexit, noteaza AFP. Vicepresedintele Comisiei Europene Maros…

- Prim-ministrul Irlandei de Nord Arlene Foster l-a acuzat miercuri pe vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic ca "nu este serios" in incercarea de a rezolva dificultatile comerciale post-Brexit cu provincia britanica, relateaza joi Reuters, potrivit AGERPRES. Foster, sefa Partidului…

- Marea Britanie a solicitat UE sa prelungeasca pana in 2023 perioada de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, informeaza Agerpres. Ministrul Michael Gove i-a…

- Premierul nord-irlandez, Arlene Foster, cere inlocuirea acordului asupra Irlandei de Nord incheiat in cadrul Brexitului. Ea considera acordul „inaplicabil”, dupa divergențele cu Uniunea Europeana privind exportul de vaccinuri impotriva coronavirusului, scrie Agerpres . „Protocolul este inaplicabil…