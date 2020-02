Stiri pe aceeasi tema

- Demi Lovato a explicat semnificația noului ei tatuaj – un inger negru, „inger decazut”, ținut de „patru porumbei angelici”, pe care celebrul artist Alessandro Capozzi i l-a facut pe spate. Vedeta a spus ca acesta „simbolizeaza trezirea ei spirituala”. Demi – care s-a intors pe scena anul acesta, susținand…

- Fosta gimnasta Catalina Ponor (32 de ani) a fost intr-o relație cu Tommy Ramos, un gimnast din Porto Rico. Relația dintre cei doi nu a fost de durata, iar acum Catalina a fost nevoita sa repare o greșeala din acea perioada. +1 FOTO Deși relația s-a incheiat rapid, Ponor a fost foarte afectata și a fost…

- La final unui an tumultuos pentru britanici, vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis acestora o scrisoare. Publicata in The Guardian, așa-numita „scrisoare de dragoste" vorbește despre decizia regatului de a parasi Uniunea Europeana.

- Madonna uimește din nou! Cunoscuta cantareața iubește un tinerel cu 35 de ani mai mic decat aceasta. Cine este baiatul care i-a furat inima și cum arata impreuna? Ipostazele cu amorezii spun totul. Madonna se iubește un un barbat mai tanar cu 35 de ani decat ea Madonna intrece din nou toate așteptarile.…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu, impreuna cu fiica vedetei, traiesc deja ca o familie. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care Violeta o are cu barbatul care a cucerit-o in urma cu mai bine de trei ani. „Ea este ditamai omuletul si este parte din povestea noastra. De fapt,…

- De cand nu-l mai cauta pe Ghița, Cleopatra și-a gasit un iubit. Celebra cantareața de peste Prut a ajuns aproape de varsta majoratului și și-a facut primul iubit, conform libertatea.ro. Tanara este indragostita de un cantareț de la noi. Cleopatra Stratan, iubit celebru Cleopatra Stratan este o adevarata…