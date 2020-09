Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibacka si Mihai Calin fac parte din distributia celui mai nou serial de fictiune produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, Adela. Cei doi sunt sot si sotie, insa au o casnicie bazata mai...

- Andreea Ibacka si Mihai Calin fac parte din distributiacelui mai nou serial de fictiune produs de Ruxandra Ion si Dream FilmProduction, Adela. Cei doi sunt sot si sotie, insa au o casnicie bazata maidegraba pe respect, decat pe dragoste. Paul (Mihai Calin) detine un imperiu media pe care l-a mostenit…

- Maria Buza si Marius Rizea fac parte din distributia celui mai nou serial de fictiune produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, “Adela”. Obisnuiti sa joace un cuplu, de data aceasta telespectatorii ii vor putea descoperi pe cei doi intr-o relatie mai complicata.Ca in orice casa, si in casa...…

- Soția lui Cabral este neoficial, in carți, pentru un nou serial produs de Ruxandra Ion. Dupa ce a debutat in 2007 in serialul “Inima de țigan” acum 13 ani iata ca va juca intr-o alta producție, care speram ca va avea succes. Este vorba de “Adela” serialul pe care il... The post Andreea Ibacka se intoarce…

- Antena 1 a inceput filmarile pentru o noua productie. Iata cine sunt cei mai importanti oameni din show! Surpriza mare. Antena 1, o noua productie – “Adela” Antena 1 a inceput filmarile pentru un nou serial produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production. “Adela” ii va avea ca protagonisti pe Oana Mosneagu,…

- Cabral este unul dintre cele mai carismatice ersonaje de pe micul ecran. Este casatorit cu Andreea Ibacka și au impreuna o fetița. Cei doi sunt impreuna de 14 ani și formeaza un cuplu solid și admirat de cei din jur. Realizatorul tv a povestit pentru revista VIVA!, cum a trecut testul in fața parinților…

- Cele mai frumoase povești de dragoste continua, la Antena 1, dupa pauza forțata din cauza pandemiei. ”Sacrificiul” revine cu un nou sezon. Serialul Sacrificiul de la Antena 1 revine pe sticla. Detalii despre noul sezon Serialul ”Sacrificiul”, produs de Ruxandra Ion, a fost afectat de pandemie precum…

- Andreea Ibacka revine pe micile ecrane! Fanii acesteia aproape ca-și luasera adio de la imaginea blondinei prezenta la TV. In ce proiect se va implica iubita actrița pentru prima oara dupa ce a nascut? Andreea Ibacka revine in TV! Andreea Ibacka revine in televiziune! Dupa ani și ani, soția lui Cabral…