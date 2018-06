Stiri pe aceeasi tema

- Cine-a pus carciuma-n drum, ala n-a fost om nebun! Asa pare sa-si spuna unul dintre cei mai bogati oameni din Romania. E milionar, dar a comis-o rau de tot, in vazul lumii, de fata cu iubita sa.

- Cel mai recent caștigator de la „Romanii au talent” nu are doar talentul de a dansa impecabil, ci și acela de a descoperi chiar el talente. In urma cu cațiva ani, Emil Rengle a descoperit-o pe Ștefania, actuala iubita a lui Speak, și a transformat-o in una dintre cele mai de succes dansatoare. Emil…

- Ciro Castellano duce, fara indoiala, o viata de huzur! Afacersitul face bani in Romania, apoi merge in Italia si ii cheltuieste. Dar nu oricum, ci alaturi de frumoasa sa iubita, careia ii face toate poftele.

- Este sarbatoare mare in lumea buna din Romania. Un bogataș autohton a devenit tata pentru prima oara și, așa cum era de așteptat, a celebrat fericitul eveniment printr-o petrecere cu fast și dedicații pe banda rulanta.

- Ellaal Goldberg, vehiculul de investiții care a anunțat ca vrea sa se implice in piața media din Romania este activ deja de ceve vreme pe piața locala, insa in domeniul financiar. Printr-o firma de consultanța, denumita Intaro, fondul aduce in Romania o subsidiara a americanilor de la Arch, interesați…