Chelsea este noua „regina” a Europei dupa ce a invins Manchester City, scor 1-0, gol marcat de Havertz in minutul 42, in finala UEFA Champions League. Pentru londonezi este al doilea triumf in cea mai importanta competiție intercluburi din Europa, dupa succesul din 2012. „Cetațenii” au ratat ocazia de a-și trece in palmares prima Liga […] The post E mai greu fara Messi: Guardiola, invins de Chelsea in finala Champions League! first appeared on Ziarul National .