- Antrenorul echipei franceze Paris Saint-Germain, Luis Enrique, considera ca elevii sai meritau victoria in partida de pe teren propriu cu formatia engleza Newcastle United (scor 1-1), disputata marti seara in cadrul Grupei F a Ligii Campionilor la fotbal. ”Am facut un meci foarte complet si…

- Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Edin Terzic, spune ca echipa sa va trebui sa aiba o evolutie mult mai buna pe Westfalenstadion, marti seara, in returul cu Newcastle United din Liga Campionilor, scrie DPA."Jucatorii nu sunt multumiti de jocul pe care l-au facut in urma cu doua saptamani, la…

- Paris Saint-Germain(PSG) a invins-o la scor de forfait, 3-0, pe AC Milan, miercuri seara, pe Parc des Princes, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, potrivit agerpres.ro. Golurile au fost marcate de Kylian Mbappe (32), Randal Kolo Muani (53) si Kang-in Lee (89), in fata unei semifinaliste…

- Paris Saint Germain va ramane cel mai probabil in vara anului 2024 fara Kylian Mbappe, acesta refuzand prelungirea actualei ințelegeri, insa antrenorul Luis Enrique știe deja ce jucator il va putea inlocui cu brio in echipa sa.

- Luis Enrique (53 de ani) a dat vina pe ofensiva lui PSG in duelul din Liga Campionilor cu Newcastle (1-4), chiar daca și-a asumat postura de prim responsabil. Kylian Mbappe (24) a fost de nerecunoscut, iar campioana Franței s-a dezintegrat pe St. James' Park. Luis Enrique și-a facut autocritica și a…

- Kylian Mbappe a inscris marti seara, din penalty, al 35-lea sau gol pentru Paris Saint-Germain in Liga Campionilor la fotbal, in partida castigata pe teren propriu de echipa sa in fata formatiei germane Borussia Dortmund (scor 2-0), informeaza L'Equipe.

