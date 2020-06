Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, prin decizia Comitetului de Urgenta de vineri, sanctiuni cuprinse intre 5.000 si 100.000 de lei pentru cluburile din Liga I care incalca protocolul medical emis de autoritati prin care este reglementata desfasurarea competitiilor sportive in contextul pandemiei…

- Dupa ce, luni, au efectuat cea de-a treia testare COVID-19, petroliștii au pus capat cantonamentului centralizat de doua saptamani, desfașurat in condițiile stabilite de catre protocoalele medicale in vigoare, cu ședințele de pregatire gazduite de arenele din Strejnic și Pleașa. „A fost ceva inedit…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca meciurile de fotbal ramase de disputat din sezonul 2019-2020 vor incepe cu un moment de reculegere in memoria romanilor decedati in urma pandemiei COVID-19."Comitetul Executiv de Urgenta al FRF a aprobat astazi, 9 iunie 2020, ca inaintea inceperii oricarui joc…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, vineri, calendarul competitional dupa reluarea meciurilor intrerupte de pandemia de coronavirus.Avand in vedere Ordinul nr. 601/971/2020 emis de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii pentru reluarea competitiilor sportive organizate in…

- PRIN HOTARAREA COMITETULUI DE URGENȚA FRF DIN 11 MAI 2020, CAMPIONATUL LIGII 3 NU VA MAI FI RELUAT PENTRU PARTIDELE RAMASE DE DISPUTAT IN SEZONUL 2019-2020. Avand in vedere recomandarile facute in vederea reluarii antrenamentelor sportive, ținand cont de faptul ca majoritatea cluburilor nu dețin resursele…

- Federatia Romana de Fotbal precizeaza printr-un comunicat de presa ca niciuna dintre cele 55 de asociatii nationale afiliate UEFA nu au primit si nici nu au fost anuntate ca vor primi vreun euro in plus fata de sumele prevazute anterior contextului pandemic prin programul HatTrick. „Pe 27 aprilie…

- Forul continental a organizat o noua videoconferința cu liderii tuturor federațiilor europene, luand decizia de a fixa un nou termen pentru anunțarea campioanelor, acesta fiind 20 iulie. Asta in condițiile in care, in Europa, in afara Belarusului, toate celelalte țari și-au intrerupt campionatele și,…

- UEFA a trimis astazi o informare catre toate asociatiile nationale, prin care a anuntat datele la care se vor disputa partidele internationale din luna iunie, informeaza Federatia Romana de Fotbal.In urma deciziei Comitetului Executiv UEFA din 17 martie, toate partidele intertari programate initial…