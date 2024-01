E-Factura a deșirat site-ul ANAF! Tone de erori, căderi permanente Introducerea obligativitații e-Factura a dat peste cap site-ul ANAF. Astfel, utilizarea acesteia a devenit o provocare pentru toți contribuabilii. Pe pagina web a ANAF, mesajul frecvent afișat astazi, 22 ianuarie, suna astfel: „Lucrare de mentenanța. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente. Va multumim pentru intelegere!”. Chiar daca revenea la funcționare in cateva minute, situația a devenit frustranta pentru contribuabilii care doresc sa depuna facturi. Aceasta problema s-a repetat aproape zilnic incepand cu inceputul anului, odata cu impunerea obligativitații utilizarii e-Factura in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

