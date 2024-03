Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) avertizeaza din nou asupra campaniilor de mesaje false transmise in numele sau, prin care contribuabililor le sunt solicitate informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza, scrie…

- O noua campanie de mesaje false, transmise in numele Fiscului, prin care contribuabilii sunt rugati sa furnizeze informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza, se deruleaza in prezent, avertizeaza Agentia Nationala de Administrare…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) avertizeaza asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabilii sunt rugați sa furnizeze informații privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societațile pe care le administreaza sau la care lucreaza.…

- O noua campanie de mesaje false, transmise in numele Fiscului, prin care contribuabilii sunt rugati sa furnizeze informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza, se deruleaza in prezent, avertizeaza Agentia Nationala de Administrare…

- O noua campanie de mesaje false, transmise in numele Fiscului, prin care contribuabilii sunt rugati sa furnizeze informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza, se deruleaza in prezent, avertizeaza Agentia Nationala de Administrare…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) atenționeaza asupra unei campanii de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabililor li se solicita ”Fișele Client și Fișa Furnizor (daca este cazul) pentru facturile emise și primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala atentioneaza cu privire la o noua campanie de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care contribuabililor li se solicita „Fisele Client si Fisa Furnizor (daca este cazul) pentru facturile emise si primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a transmis, miercuri, ca exista o campanie de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabililor li se solicita anumite documente in legatura cu e-Factura, astfel ca aceștia ar trebui sa fie atenți la informațiile pe care le primesc.