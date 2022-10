Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Trezorerie al SUA a anuntat intr-un comunicat ca a impus sanctiuni ministrului iranian de Interne, Ahmad Vahidi; ministrului Comunicatiilor Eisa Zarepour; si lui Vahid Mohammad Naser Majid, seful Politiei cibernetice iraniene, printre altii. ”Statele Unite condamna inchiderea internetului…

- ONG-ul Amnesty International a anuntat, joi, ca cel putin 82 de persoane au fost ucise, de vineri, in reprimarea manifestatiilor care au izbucnit in orașul Zahedan, in Iran, devenite parte a revoltei populare generale care zguduie din temelii regimul teocratic de la Teheran in ultimele doua saptamani.…

- Ayatollahul Ali Khamenei a acuzat luni SUA și Israelul pentru organizarea protestelor izbucnite in intreaga țara dupa moartea lui Mahsa Amini, tanara arestata pentru ca nu a purtat corespunzator valul islamic impus de strictul cod vestimentar al Republicii Islamice, scrie Reuters. Liderul suprem iranian,…

- Protestele violente continua in Iran și sunt considerate cele mai grave din țara din ultimii ani. In ultimele doua saptamani oamenii au ieșit in strada și au manifestat violent dupa moartea tinerei Mahsa Amini. #Breaking : Security forces surround Sharif University of Technology ( #Iran 's MIT). The…

- Noi proteste au avut loc sambata in tot Iranul, dupa moartea lui Mahsa Amini, arestata de politia morala in urma cu 16 zile. Demonstrațiile au intrat in a treia saptamana, iar mitinguri de solidaritate au avut loc deja in peste 150 de orașe, inclusiv la București. La Teheran au avut loc ciocniri intre…

- Seful Autoritatii judiciare iraniene, Gholamhossein Mohseni Ejei, a amenintat la sfarsitul saptamanii trecute ca va nu manifesta „nicio indulgenta” fata de manifestanti, dupa zece zile de proteste in intreaga tara in urma decesului unei tinere aflate in custodia politiei moravurilor, care au costat…

- Protestele din Iran continua, in ciuda eforturile depuse de autoritați de a bloca manifestanții sa mai iasa in strada. Scandari precum „moarte dictatorului” continua sa se auda intr-o evoluție dramatica de sfidare impotriva regimului, dupa moartea tinerei Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, in custodia…

- Moartea in custodia poliției din Teheran a tinerei iraniene Mahsa Amini, arestata pentru incalcarea codului vestimentar islamic, a fost declanșatorul actualelor proteste din Iran. Nemulțumirea fața de regim este insa veche: oamenii cer ca autoritațile sa fie trase la raspundere, cer respectarea drepturilor…