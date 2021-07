E-Distribuţie: Consumul de energie va rămâne ridicat zilele următoare; recomandăm un consum care să nu depăşească puterea declarată a instalaţiei Valorile privind consumul de energie vor ramane ridicate zilele urmatoare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, conform estimarilor E-Distributie, compania recomandand un consum de energie care sa nu depaseasca puterea declarata a instalatiei.



"Avand in vedere avertismentele meteorologice de canicula, estimam ca valorile de consum vor ramane ridicate zilele urmatoare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu si recomandam un consum de energie care sa nu depaseasca puterea declarata a instalatiei, pentru alimentarea in siguranta a locuintelor sau constructiilor cu caracter… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

