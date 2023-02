E-Distribuție Banat, intervenții în Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, din vauza problemelor provocate de vântul puternic Echipe ale E-Distribuție Banat intervin pentru restabilirea in cel mai scurt timp posibil a alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, in urma avariilor provocate in rețelele electrice din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, pe fondul conditiilor meteo deosebite. Regiunea este sub un cod portocaliu de vreme rea cu viscol puternic (rafale de peste 90 […] Articolul E-Distribuție Banat, intervenții in Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, din vauza problemelor provocate de vantul puternic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

