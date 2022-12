Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, o ambulanța SAJ Vrancea a fost solicitata sa intervina in localitatea Costești pentru acordarea ajutorului medical unui barbat. ,,Astazi la ora 9.30 o ambulanța de tip B2 cu asistent este solicitata pentru un pacient de 50 de ani cetațean din Sri Lanka, cu durere toracica anterioara,…

- Noul heliport de la Spitalul Județean de Urgența Bacau iși dovedește utilitatea. Astazi, elicopterul SMURD a intervenit pentru a salva viața unei batrane care a suferit un infarct. O pacienta de 77 ani, din Margineni, cu infarct miocardic sever, a fost preluata astazi cu elicopterul, de pe heliportul…

- Un barbat din Dumbraveni a fost condamnat pentru furt de energie electrica, dupa ce a fost prins de doua ori cu o instalație clandestina cu care se alimenta de la rețeaua de distribuție electrica, pedeapsa acestuia fiind insa amanata. Instanța a stabilit ca intr-adevar vranceanul incalcase in mod repetat…

- La acest moment, in cadrul unei ample operațiuni, procurorii DIICOT și Poliția Romana, cu sprijinul Jandarmeriei Romane, efectueaza peste 50 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupari infracționale organizate, specializate in trafic de droguri, trafic de persoane și de minori, exploatarea…

- Criza energetica ii determina pe fermieri sa nu mai cultive o cantitate la fel de mare de fructe și legume, din cauza costurilor mult prea mari la energie pe care trebuie sa le suporte pentru incalzirea solariilor. Mulți fermieri și-au injumatațit suprafețele, iar alții se gandesc serios sa renunțe.…

- Astazi se desfasoara a doua etapa a anchetelor de circulație origine-destinație la nivel national. Echipaje mixte CNAIR – Poliția Romana (recenzori și agenți de circulație) vor invita conducatorii de vehicule pe o banda de rezerva și le vor adresa un set de intrebari, datele personale nu vor fi inregistrate,…

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-o casa din localitatea aradeana Moroda. Pompierii au fost alarmați, la ora 8,15, iar de la detașamentul Ineu au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Cand au ajuns la fața locului, pompierii au constatat ca a fost o explozie provocata de acumularea…

- „Investim in modernizarea sistemului energetic! Cu finantare din Fondul pentru Modernizare! Am lansat in dezbatere publica: Schema de ajutor de stat cu Ghidul specific si anexe aferent investitiilor in infrastructura energetica, in cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de inalta eficienta si modernizarea…