- "Se va vedea in curand. Eu si Daniel suntem atat de fericiti. Vom avea o mica fiinta umana. Abia astept sa-l cunosc pe el sau pe ea. Este un mister atat de mare", a dezvaluit actrita.Rachel Weisz mai are un fiu de 11 ani dintr-o relatie precedenta cu regizorul Darren Aronofsky, in timp…

- Actrița Rachel Weisz este insarcinata. Actrița va aduce pe lume primul sau copil cu Daniel Craig, interpretul lui James Bond in ultimele filme din serie. Dezvaluirea a fost facuta de cei doi in timpul unui interviu acordat pentru New York Times. Rachel Weisz, in varsta de 48 de ani, spune ca sarcina…

