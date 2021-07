Noua solicitare privind declararea starii de alerta in sectorul 1, din cauza gunoaielor, este supusa analize la nivelul Prefecturii Capitalei. Din cate s-a aflat chiar de la prefectul Alin Stoica, ar fi, practic, o chestiune de ore pana cand locuitorii sectorului pastorit de catre edilul Clotilde Armand vor afla ce decizie se va lua in […] The post E chestiune de ore! Cand va anunța prefectul Capitalei decizia in cazul cererii privind starea de alerta in sectorul 1 first appeared on Ziarul National .