Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va onora cu prezenta sa coperta viitorului numar al revistei franceze de satira Charlie Hebdo, a postat marti publicatia, o decizie care probabil va escalada razboiul declaratiilor între liderul turc si sustinatorii occidentali ai libertatii de expresie,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca islamofobia in Europa a atins noi niveluri, comparabile cu tratamentul evreilor inainte de al doilea razboi mondial. Erdogan a sugerat ca Europa este obișnuita cu ”relocari, inchiziție și genocid” și ca musulmanii de pe continentul european sunt atacați.…

- Premierul francez Jean Castex a salutat luni solidaritatea si sprijinul Romaniei, exprimate de prim-ministrul Ludovic Orban in cadrul unei intrevederi la Paris, dupa "atacurile defaimatoare" ale presedintelui turc impotriva omologului sau francez in scandalul starnit de caricaturile cu Mahomed și de…

- Premierul pakistanez Imran Khan a cerut platformei Facebook sa interzica difuzarea de continuturi islamofobe, avertizand impotriva unei radicalizari in randul musulmanilor, relateaza luni Reuters si dpa, citate de AGERPRES. In acelasi timp, MAE pakistanez l-a convocat luni pe ambasadorul francez…

- Premierul pakistanez Imran Khan a cerut platformei Facebook sa interzica difuzarea de continuturi islamofobe, avertizand impotriva unei radicalizari in randul musulmanilor, relateaza luni Reuters si dpa. In acelasi timp, MAE pakistanez l-a convocat luni pe ambasadorul francez la Islamabad in legatura…

- Magazine din Kuwait au retras de pe rafturi produsele frantuzesti, in semn de protest fata de folosirea caricaturilor cu profestul Mahomed intr-o sala de clasa, de catre un profesor care a fost ulterior decapitat de un adolescent rus de origine cecena. In Arabia Saudita, un hashtag care cere boicotarea…

- Ministerul de Externe francez a anuntat ca au aparut apeluri pentru boicotarea produselor frantuzesti, mai ales cele alimentare, in mai multe tari din Orientul Mijlociu, precum si apeluri pentru organizarea de demonstratii impotriva Frantei din cauza caricaturilor. Musulmanii considera ca orice desen…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a emis vineri un decret prezidential de transformare a bisericii Sfantul Mantuitor din Chora, un monument medieval bizantin situat in vestul orasului Istanbul si care era muzeu, in moschee, relateaza agerpres.ro