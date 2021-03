Stratificarea excesiva a unei societați este patul germinativ al intoleranței, al naționalismului agresiv și in final al urii. E ceva necurat in ceea ce privește avantul AUR in doar doi ani de zile. Naționalismul extremist nu a traversat societatea romaneasca de ieri de azi. Pornind de la lipsa de toleranța fața de minoritațile etnice, religioase, sexuale, s-a transformat cu ușurința in ura. Regimul legionar a facut sute de mii de victime in randul evreilor, dar și al romilor, crimele de atunci girate de autoritațile romane, in frunte cu mareșalul Antonescu, fiind și astazi sortite amneziei unei…