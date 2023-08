Dustin Hoffman este pe jumătate român: „Este în ADN-ul meu” Dustin Hoffman a vorbit pentru prima data despre originile sale romanesti si evreiesti, pentru volumul „Stars of David”, semnat de Abigail Pogrebin, publicata in 2006. Parinții starului de la Hollywood au emigrat in SUA in 1937. Mama lui Dustin Hoffman era o romanca, pe nume Liliana, iar tatal lui, (Harry Hoffman) era ucrainean. Tatal lui Dustin Hoffman a lucrat ca decorator la Columbia Pictures, devenind ulterior vanzator de mobila. „Sunt un evreu ruso-roman. Imi plac heringii si vodca si simt ca asta vine din ADN-ul meu„, a dezvaluit Dustin Hoffaman. Dustin Hoffman are o cariera impresionanta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

