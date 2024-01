Stiri pe aceeasi tema

- Cursa Wizz Air de la Londra catre Brasov a fost directionata, luni, la Sibiu din cauza vizibilitatii reduse de la Brasov, relateaza Boardind Pass, site specializat in stiri din aviatie. Aeronava s-a intors la Brasov, iar zborul retur a plecat cu doua ore intarziere. Potrivit Boarding Pass, din cauza…

- Arghir, iubitul adolescentei, a rupt tacerea, dupa ce a fost acuzat, impreuna cu familia lui, ca iși exploateaza iubita. Tanarul spune ca, de fapt, fata și-a gasit liniștea alaturi de el, asta dupa ce, in trecut, a trait un coșmar din cauza tatalui.

- Autoritatile noastre l-au scapat din mana pe Catalin Chereches, primarul din Baia Mare care a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Edilul a plecat din tara chiar de sub nasul vamesilor. Le-a aratat buletinul varului Vineri, in ziua disparitiei, Cherecheș ar fi fost…

- Un barbat din Brașov a fost jefuit de 42 de mii de lei, bani cu care urma sa cumpere o mașina. Talharul a fost chiar vanzatorul, ajutat de inca doi complici. Pe 19 noiembrie, in jurul orei 22:20, barbatul s-a deplasat in dreptul unui bloc situat in municipiul Brasov, strada Harmanului nr. 94, cu scopul…

- Romania participa la targul international de turism de la Londra, care se desfasoara in perioada 6-8 noiembrie, pavilionul national fiind gazda a 40 de co-expozanti din randul agentiilor de turism, asociatiilor, patronatelor si organizatiilor profesionale de profil. Sunt prezente, totodata, unele dintre…

- Compania DAN AIR, proaspat mutata la Bacau de pe Aeroportul din Brașov, a pus in vanzare pe platforma online biletele de avion din Bacau spre șase noi destinații din Europa. Acestea vor incepe sa fie operate din 11 decembrie de compania romaneasca. Este vorba despre: Bacau – Dublin / in fiecare marți…

- In cursul zilei de ieri, un tanar de 20 de ani din Vadu Izei a fost depistat in trafic, la volanul unui autoturism, de doua ori in aceiași zi, de catre polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag. Astfel, la ora 14.30, lucratorii secției de poliție, in timpul exercitarii serviciului de patrulare pe raza localitații…

- Dan Bursuc vorbește despre felul in care iși educa copiii, cum gestioneaza impresarul situația și ce rol are soția acestuia. "Taticul maneliștilor", așa cum a fost el numit, marturisește și cum gestioneaza finanțele, dar și ce sfaturi ii da fiului adolescent, atunci cand vine vorba de fete.