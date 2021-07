Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Jeff Bezos și echipajul lor au revenit din zborul spațial de marți, compania Blue Origin a anunțat ca incepe vanzarea biletelor. Cei interesați sa zboare in spațiu au fost rugați sa trimita companiei un e-mail - dar costul biletului nu a fost anunțat. Spre deosebire de Virgin Galactic…

- Miliardarul american Jeff Bezos, cel mai bogat pamantean, va zbura astazi in spatiu la bordul rachetei companiei sale, Blue Origin. Este o noua calatorie spatiala turistica, dupa zborul magnatului Richard Branson, pe care Bezos vrea insa sa il intreaca.

- Miliardarii Branson si Bezos vor fi imbracati de doua companii, cu ocazia calatoriilor comerciale spatiale. Costumele astronautilor au avut o evolutie spectaculoasa in timp. In 1961, rusul Yuri Gagarin a...

- Rasturnare de situatie in SUA dupa venirea la putere a noii administratii. Microsoft, compania infiintata de Bill Gates, a pierdut recent un contract imens cu ministerul american al Apararii in valoare de 10 miliarde de dolari. Actiuniile Amazon, companie fondata de Jeff Bezos, au crescut cu 4,7% marti,…

- Bezos, in varsta de 57 de ani, a decis sa renunțe la funcția de CEO Amazon. El va ramane președinte executiv și cel mai mare acționar al companiei, dar contul sau de Instagram arata ca are multe alte interese. Este un fan science-fiction și planuiește o plimbare in spațiu impreuna cu fratele sau, Mark,…

- Branson a spus ca va face zborul pe 11 iulie sau foarte curand dupa aceasta data. El va fi pasager al avionului racheta Unity, dezvoltat de compania sa in SUA de aproximativ doua decenii. Vehiculul poate ajunge la o altitudine de 90 de kilometri, oferindu-le celor de la bord cateva minute de imponderabilitate…

- Liderii G7 au fost criticati pentru ca au participat la un eveniment in aer liber cu bautura si mancare, in contextul in care astfel de activitati sunt inca interzise pentru nunti. Downing Street a negat ca petrecerea pentru liderii G7 de pe plaja Carbis Bay, care a avut loc sambata, ar fi incalcat…

- Un câștigator bogat și norocos a platit sâmbata 28 de milioane de dolari la o licitație pentru a-l însoți pe Jeff Bezos în primul zbor de turism spațial Blue Origin programat pentru 20 iulie, potrivit AFP.Câștigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta doar în…