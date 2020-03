Stiri pe aceeasi tema

- Romania este expusa mai mult decat alte țari la coronavirus. Via Italia, unde traiește cea mai mare comunitate de romani, virusul poate ajunge mult mai ușor la noi. Autoritațile fac apel la calm și ne indeamna sa respectam masurile de prevenție.

- Fiul președintelui LPF a fost dus, imediat dupa coliziune, la Spitalul Elias din București, dupa care a fost mutat la o clinica specializata din Milano, deși medicii nu au fost de acord cu transferul, intrucat starea sa de sanatate era una critica. La inceputul anului, dupa ieșirea din coma, Mario…

- Incident rusinos pentru cadrele medicale din Suceava. Pacienta suspecta de coronavirus a fost scapata de pe targa in momentul transportului. Puteti vedea imaginile surprinse de jurnalistii de la Monitorul de Suceava, mai jos in articol:

- E conflict in PSD! Fostul vicepreședinte al Parlamentului European Ioan Mircea Pașcu il ataca dur pe Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe. Marul discordiei e chiar competiția pentru șefia PSD.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania "Teodorovici:…

- Amalia Serban, director in cadrul Ministerului Sanatatii, a declarat miercuri ca in cazul in care profesorii constata ca elevii prezinta simptome de gripa, ar trebui sa-i cheme parintii acestora pentru...

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, faptul ca in acest moment institutiile publice se afla „intr-un fel de audit” si ca este posibil ca in urma acestuia unele persoane sa fie nevoite sa isi gaseasca un alt loc de munca.

- Fostul premier Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu are niciun amestec in dosarul de mita de la PSD Arad, precizand ca oricat s-ar incerca sa se ajunga la ea nu se va reusi, pentru ca ''a fost si ramane un om foarte corect''. Intrebata, la sediul central al PSD, daca i-a spus cineva…

- A trecut aproape o luna și jumatate de cand Ana Maria, tanira de numai 19 ani din Braila s-a stins din viața, la scurt timp dupa ce a nascut. Tatal acesteia iși striga zilnic durerea și vrea cu orice preț ca vinovații sa plateasca pentru moartea fiicei sale.