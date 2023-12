Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, a avut joi o intrevedere cu premierul Marcel Ciolacu in legatura cu protestele din Justitie, in cadrul careia s-a stabilit sa fie eliminat din OUG articolul prin care era esalonata plata unor drepturi salariale restante pentru magistrati,…

- Corina Corbu, șefa Inaltei Curți de Casația și Justiție, a anunțat ca Guvernul a renunțat la o parte din prevederile din „ordonanța trenuleț” care vizau domeniul judiciar, prin care ar fi fost amanata plata unor restanțe salariale.

- Dat in urmarite internaționala inca din vara acestui an, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, cumnatul lui Mircea Geonaa, a pierdut și ultima cale de atac in dosarul in care a fost condamnt la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita. Luni, Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata cererea de stramutare a dosarului lui Catalin Chereches, in care fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata. Catalin Chereches va fi transferat, astazi, la penitenciarul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata cererea de stramutare a dosarului lui Catalin Chereches, in care fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata. Catalin Chereches va fi transferat, astazi, la penitenciarul…

- Guvernul renunța la limitarea plaților cash, premierul anunțand, marți, ca a avut discuții cu ANAF, cu reprezentanții bancilor, cu cei ai investitorilor, astfel ca s-a razgandit. Ciolacu susține insa ca vor mai exista doua excepții in noile reguli. Marcel Ciolacu a precizat ca renunța la masurile de…

- Senatoarea Diana Șoșoaca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei și ii cere daune de 50 de milioane de euro. Diana Șoșoaca, președinte al partidului…

- Ministerul Finanțelor a facut public proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul vrea sa-și asume raspunderea in Parlament. Una dintre prevederi se refera la impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate, care s-ar putea aplica incepand cu data de 1 iulie 2024. Ministerul…