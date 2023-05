Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Neamt suspecteaza o poluare cu ape de mina a raului Bistrita si au transmis mesaj RO-Alert in mai multe localitati. ”In jurul orei 23.00, am primit informatia de la Sistemul de Gosporarire a Apelor Neamt ca, pe raul Bistrita, a fost observata o modificare a culorii apei (caramizie),…

- Un incident șocant a avut loc in timpul unui priveghi, in Bistrița. Sicriul a luat foc, cu persoana decedata in el, astfel ca a fost solicitata intervenția pompierilor, dat fiind ca flacarile s-au extins. Sicriul era dotat cu sistem de aer condiționat, drept urmare un scurtcircuit este principala ipoteza…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat duminica dupa masacrul comis in cursul saptamanii intr-o scoala primara in care opt elevi si un agent de paza au fost ucisi, potrivit Reuters. Serbia se afla in stare de soc si in doliu in urma acestor doua atacuri armate: masacrul dintr-o scoala…

- Un calugar de la o manastire din judetul Brasov a fost dat disparut de catre reprezentantii lacasului de cult, iar politistii cer sprijinul populatiei pentru gasirea lui. Monahul a plecat joi de la Manastirea Breaza, din comuna Lisa, judetul Brasov, fara a mai reveni, iar vineri semnalmentele sale au…

- Un batran de 70 de ani a fost lovit cu brutalitate de un barbat, intr-un autobuz din Bistrița, conform jurnaliștilor de la Bistriteanul, care publica imaginile cu agresiunea. De altfel, clipul a fost filmat de unul dintre calatori, care nu a intervenit. The post Revoltator! Batran de 70 ani, batut…

- Peste 3.000 de imobile au apa calda oprita sau furnizata cu deficiente din cauza lipsei de parametri pentru livrare, remedierea de avarii, lucrari de modernizare, de inlocuire de conducte, de mentenanta pe circuitul primar, de reparatii pe reteaua primara, potrivit site-ului Companiei Municipale Termoenergetica.…

- Traficul a fost oprit, miercuri dimineața, pe DN 17 C, intre localitatile Bistrita si Nasaud, din cauza poleiului. Mai multe masini au fost blocate in zona, iar internautii reclama ca in zona nu s-a intervenit. Pe grupuri de Facebook sunt distribuite imagini cu masinile blocate, incusiv cu o ambulanta…

- Un cal a fost scos in viața de sub ruinele unei cladiri care s-a prabușit in timpul cutremurului din Turcia. Animalul a supraviețuit sub moloz timp de 21 de zile, potrivit Sky News. Oamenii au auzit zgomote de sub ruinele unei cladiri și au sapat pana la locul in care se afla calul. Pentru a […] The…