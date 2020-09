Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, si-a numit fiica de 25 de ani in functia de consilier fara plata al sefului statului, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Criticii sai compara situația cu Statele Unite, unde președintele Donlad Trump și-a luat, de asemenea, fiica pe post de consilier.

- Șeful statului cecen, Ramzan Kadirov, a semnat marți un decret prin care iși numește fiica, Aishat, prim-viceministra a Culturii din Cecenia. Anunțul a fost facut pe canalul de Telegram al lui Kadirov, care a felicitat-o pe tanara de 21 de ani cu prilejul „unui nou eveniment important in viața sa”.

- Polonia introduce taxa pe zahar. Pentru ce produse se va aplica Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a semnat un act normativ care introduce o noua taxa pe bauturile care contin zahar, bauturile energizante precum si pe micile sticle de bauturi alcoolice. În conformitate cu prevederile noii legi,…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare in privința primariței al satului Colonița, Angela Zaporojan care ar fi incalcat regimul juridic al conflictelor de interese. Potrivit ANI, in luna ianuarie 2019, deținand funcția de primar și-ar fi angajat fiica in funcția de bibliotecar…