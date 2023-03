Gabi Badalau, fiul fostului vicepresedintele al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi Niculae Badalau, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, pentru dare de mita, intr-un dosar care are legatura cu oferirea de bani primarului unei comune din Giurgiu pentru ca acesta sa continue sa faca plati in cadrul unui contract, […] The post Dupa tata, vine fiul. Gabi Badalau, fiul fostului baron PSD de Giurgiu Niculae Badalau, pus sub control judiciar de DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .