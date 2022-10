După retragerea din Liman, rușii acuză: Inamicul a folosit artilerie de fabricaţie occidentală, cât şi informaţii din ţările NATO Presa de stat rusa Russia-24 a relatat ca motivul retragerii Rusiei din Liman a fost ca "inamicul a folosit atat artilerie de fabricatie occidentala, cat si informatii din tarile aliantei nord-atlantice", transmite CNN. Fortele rusesti s-au retras din Lyman, un oras strategic pentru operatiunile sale din estul tarii, a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii, la doar o zi dupa anexarea de catre Moscova a regiunii, declarata ilegala de Occident, relateaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

